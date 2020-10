Coronavirus/Irlanda: Guvernul discută recomandarea experţilor medicali de reimpunere a măsurilor de izolare Principalii experti in sanatate publica din Irlanda au recomandat duminica guvernului ca tara sa intre intr-o a doua carantina nationala pentru o perioada de patru saptamani, o propunere surprinzatoare pe care executivul o va lua in discutie luni, transmite Reuters, citand doua surse guvernamentale de la Dublin. Echipa pentru urgente de sanatate publica a recomandat un salt la nivelul maxim, 5, al restrictiilor, de la actualul nivel 2 al masurilor in 24 din cele 26 de comitate irlandeze, respectiv 3 in Dublin si Donegal. Guvernul a adoptat aproape integral recomandarile echipei de experti medicali… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

