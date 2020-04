Pandemia de COVID-19 nu trebuie sa fie un "cec in alb" pentru incalcarea drepturilor omului, a avertizat joi Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, criticand "puterile nelimitate" adoptate de unele tari, transmite AFP. "Pot fi necesare masuri de urgenta pentru a raspunde acestei urgente de sanatate publica. Dar o situatie de urgenta nu este un cec in alb pentru a ignora obligatiile in materie de drepturile omului", a subliniat Bachelet in cadrul primei reuniuni virtuale a Consiliului drepturilor omului de la Geneva. "Masurile de urgenta trebuie sa fie necesare si proportionate",…