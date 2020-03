Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul penal deschis de procurorii din Filiasi in cazul de la spitalul din localitate dupa ce un pacient a raspandit infectia cu coronavirus, a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, anunța news.ro.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea…

- Dosarul penal deschis de procurorii din Filiasi in cazul de la spitalul din localitate dupa ce un pacient a raspandit infectia cu coronavirus, a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova.

- Ziarul Unirea Situație INEDITA in București: O femeie și-a reclamat fiica venita din Franța ca nu respecta izolarea Situație INEDITA in București unde o femeie și-a reclamat fiica și pe iubitul acesteia, veniți din Franța, ca nu respecta izolarea la domiciliul. Dosarul este instrumentat de Parchetul…

- Procurorii bucuresteni au deschis un dosar penal in care sunt vizate 12 persoane care au incalcat regimul izolarii la domiciliu. Cele 12 persoane cu domiciliul in Sectorul 4 sunt acuzate de zadarnicirea combaterii bolilor."Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti…

- Ancheta penala deschisa pe numele ofițerului pensionat din cadrul MAI, infectat cu coronavirus, va fi preluata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), transmite, joi, instituția.„Prin ordonanța procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție,…

- Viorica Oncioiu, presedintele Asociației Europeana pentru Susținerea Drepturilor Omului - Combaterea Discriminarii si Coruptiei, a fost citata, in calitate de reprezentant al asociatiei, in procesul lui Dani Mocanu, fiind considerata parte civila in dosar. Aceasta a explicat ca va renunta la orice…

- Procurorii de la PArchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au in vizor cercetarile ce se fac deja in doua dosare penale pe privesc cazul femeii decedate dupa ce a ars pe masa de oepratie dar si pe cel al unui barbat care ulterior situatiei femeii a depus plangere. In ambele dosare urmaraire…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a anuntat miercuri ca a deschis un al doilea dosar penal in cazul unui alt pacient care a fost operat in luna martie 2019 la Spitalul Floreasca si care ar fi suferit arsuri in timpul interventiei chirurgicale. ‘La data de 08.01.2020, pe rolul Parchetului…