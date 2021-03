Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei va face publice in termen de o zi contractele sale pentru achizitionarea de vaccinuri rusesc Sputnik V si chinezesc Sinopharm, si indeamna Uniunea Europeana (UE) sa permita la randul sau publicarea contractelor incheiate de Comisia Europeana, a declarat, joi, Gergely Gulyas, seful…

- „Sunt vaccinat”, a scris duminica premierul Viktor Orban, postand imagini din momentul vaccinarii, dar și cu serul care i-a fost administrat, cel chinzesc, scrie digi24.ro. Ungaria este singura tara din Uniunea Europeana care foloseste vaccinuri din China și Rusia , in condițiile in care Agenția Europeana…

- Vikot Orban, 57 de ani, a anunțat ca s-a vaccinat pe pagina sa de Facebook . Ungaria demareaza marți, 2 martie, campania de imunizare la nivel național cu Sinopharm, un ser produs in China, neaprobat la nivelul Uniunii Europene, și cu serul rusesc Sputnik V, noteaza agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Primele 550.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19 au sosit marti in Ungaria, ea fiind singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat utilizarea acestui ser, a anuntat guvernul premierului Viktor Orban, care a dat unda verde si utilizarii vaccinului rusesc Sputnik V, relateaza…

- Ungaria devine vineri prima tara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, a anuntat intr-o conferinta de presa obisnuita medicul-sef ungar Cecilia Muller, relateaza AFP. „Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare…

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat…

- Ungaria ar putea semna pana sambata un acord pentru a cumpara vaccinuri anti-coronavirus de la China, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, potrivit Reuters. El a precizat ca Budapesta asteapta sa vada rezultatul inocularii in masa cu vaccinul chinezesc in Serbia vecina.…

- Ungaria are putine sanse sa recurga la vaccinul rusesc Sputnik V având în vedere capacitatile limitate de producere a acestuia, a declarat duminica prim-ministrul Viktor Orban, într-un interviu în care a criticat abordarea Uniunii Europene în privinta achizitionarii…