Coronavirus: Vaccinul Pfizer-BioNTech, autorizat pentru utilizare în Australia Vaccinul dezvoltat de alianta Pfizer-BioNTech impotriva maladiei COVID-19 a fost autorizat pentru utilizare in Australia, primele doze urmand a fi administrate la sfarsitul lunii viitoare, a confirmat cancelaria prim-ministrului australian, potrivit DPA.



Administratia pentru Produse Terapeutice a emis o autorizatie provizorie pentru vaccinul Pfizer-BioNTech, dupa ce a ajuns la concluzia ca acesta intruneste standardele stricte de siguranta, calitate si eficacitate.



Vaccinul a fost autorizat pentru persoane cu varste de peste 16 ani. Este necesara administrarea a doua doze,

Sursa articol si foto: agerpres.ro

