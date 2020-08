Stiri pe aceeasi tema

- Argentina si Mexic vor produce si distribui in tarile Americii Latine, cu exceptia Braziliei, viitorul vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat in comun de laboratorul AstraZeneca si Universitatea Oxford, a anuntat presedintele argentinian Alberto Fernandez, transmite AFP.

- J&J a inceput in iulie un studiu clinic pe oameni, in faza timpurie, pentru testarea sigurantei vaccinului sau potential, dupa ce un studiu pe maimute a aratat ca vaccinul sau candidat cel mai performant a oferit o protectie puternica intr-o singura doza. Compania dezvolta vaccinul in colaborare cu…

- Prima tranșa de vaccin fabricat de compania britanica AstraZeneca in cooperare cu Universitatea Oxford va ajunge in arhipelag intre ianuarie și martie. Vor fi 30 de milioane de doze din cele 120 comandate deja. Vaccinul este in ultima faza a testelor clinice.

- Guvernul Argentinei a anunțat marți ca a ajuns la un acord cu creditorii pentru a restructura 65 de miliarde de dolari din datoria suverana în obligațiuni de stat, dupa luni de negocieri, anunța CNBC citat de Mediafax. Trei grupuri de creditori vor ajuta Argentina sa-și restructureze datoria…

- AstraZeneca va fi protejata de eventualele cereri de compensatii legate de vaccinul pentru Covid-10 in majoritatea tarilor cu care compania a incheiat acorduri pentru livrarea acestuia, a declarat Ruud Dobber, membru in consiliul de administratie al producatorului de medicamente, transmite Reuters.Citește…

- Vaccinul experimental impotriva COVID-19 produs de compania AstraZeneca este sigur si produce un raspuns imunitar, conform rezultatelor primelor stadii ale testelor clinice pe voluntari sanatosi, sustin datele oferite publicitatii luni, potrivit Reuters. Vaccinul, denumit AZD1222 si dezvoltat de AstraZeneca…

- Numarul deceselor provocate de COVID-19, in doar 24 de ore, s-a dublat, miercuri, in Mexic. Astfel, a fost depasit, pentru prima data, pragul de 1.000, ajungand la 1.092 de decese confirmate intr-o singura zi, potrivit unui nou bilant guvernamental, noteaza Agerpres.In total, in Mexic, COVID-19 a facut…