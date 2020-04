Stiri pe aceeasi tema

- Moody's pregateste o retrogradare in masa a firmelor afectate de coronavirus Agentia de evaluare financiara Moody's a demarat o revizuire globala a ratingurilor atribuite companiilor, in contextul pandemiei de coronavirus si al prabusirii pretului petrolului. Agenția urmează să…

- Europa inregistra miercuri, la ora 11.00 GMT (13.00, ora Romaniei), cel putin 3.421 de morti - mai multi decat in Asia (3.384), unde China este "leaganul" pandemiei. Italia - tara europeana cea mai afectata - inregistra 2.503 morti. Milioane de persoane sunt plasate intr-o izolare generala in Europa,…

- Comisia Europeana a propus restrictionarea calatorilor „non-esentiale” spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile. Propunerea va trebui aprobata marți, 17 martie, intr-o videoconferința, de șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, in contextul in care…

- Comisia Europeana a propus luni 'restrictionarea' calatorilor 'non-esentiale' spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters. 'Cu cat…

- Mii de refugiati din Siria, Afghanistan, dar si din alte tari din Orientul Mijlociu si Africa asteapta la o portita de intrare in Europa. Miercuri au avut loc noi confruntari la granita dintre Grecia si Turcia. Uniunea Europeana vrea sa evite cu orice pret repetarea crizei de acum patru ani, cand peste…

- Deschiderea granitelor Turciei pentru migrantii ilegali a dus la incidentele grave la granitele cu Grecia. Peste 10.000 de migranti incearca sa intre in Grecia incepand de joia trecuta, cand Ankara a anuntat ca nu se mai considera constransa de acordul incheiat cu Uniunea Europeana in 2016…

- Uniunea Europeana analizeaza masuri de protejare a economiei de impactul epidemiei de coronavirus, au declarat luni oficiali europeni, in timp ce riscul sanitar din Europa a fost ridicat la inalt, in urma raspandirii virusului in majoritatea tarilor din blocul comunitar, transmite Reuters.