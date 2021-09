Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Oradea și Consiliul Județean Bihor au anunțat joi ca vor inființa, in premiera, o companie aeriana locala proprie. Compania iși propune sa cumpere doua aeronave și sa opereze atat zboruri interne, catre București, cat și externe, spre Uniunea Europeana, din 2022, potrivit Mediafax . Cele doua…

- Aceasta scumpire intervine in contextul unor ingrijorari cu privire la o intensificare a variantei indiene (delta) a SARS-CoV-2 si dupa ce studii au dovedit ca vaccinurile Moderna si Pfizer-BioNTech raman eficiente impotriva acestei variante. Comisia Europeana (CE), contactata de AFP, a refuzat sa faca…

- Aceasta scumpire intervine in contextul unor ingrijorari cu privire la o intensificare a variantei indiene (delta) a SARS-CoV-2 si dupa ce studii au dovedit ca vaccinurile Moderna si Pfizer-BioNTech raman eficiente impotriva acestei variante. Comisia Europeana (CE), contactata de AFP, a refuzat sa faca…

- Pfizer a crescut prețul vaccinului Covid-19 cu mai mult de 25 %, iar Moderna cu mai mult de 10 % in ultimele contracte de aprovizionare a Uniunii Europene cu vaccinuri anti-COVID-19, pe fondul unor probleme in Europa legate de furnizare a dozelor și de efectele secundare ale produselor firmelor rivale,…

- Doua sute de milioane de europeni – mai mult de jumatate din populația adulta – au incheiat schema de vaccinare COVID-19, a anuntat joi Comisia Europeana, care a fixat obiectivul ca 70% dintre adulti sa fie vaccinati in aceasta vara, relateaza AFP, citata de Agerpres . „Pana acum, 200 de milioane de…

- EMA recomanda, astfel, ca miocarditele si pericarditele sa fie trecute in prospectul vaccinurilor produse de Pfizer si Moderna drept noi efecte secundare.De asemenea, EMA sfatuieste persoanele care au un istoric medical de sindrom de scurgere capilara sa evite vaccinul anti-Coronavirus produs de Johnson…

- Parteneriatul cu Customcells, o companie din sudul Germaniei, specializata in celule de baterii litiu-ion, va viza producerea de baterii auto cu densitate de energie mai mare decat prototipurile utilizate in masinile electrice actuale ale Porsche, a declarat compania intr-un comunicat. Producatorii…

- Compania se concentreaza in principal pe asamblarea componentelor pentru aripile aeronavelor, unde este liderul mondial. Are sedii de producție in China, Europa, America de Nord și America de Sud cu