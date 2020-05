Stiri pe aceeasi tema

Pandemia de COVID-19 va lua sfarșit la jumatatea lunii iunie? Raspunsul lui Raed Arafat.

- Institutul Cantacuzino aproape și-a dublat capacitatea de testare pentru COVID-19. Laboratorul instituției a procesat aproape 500 de teste intr-o singura zi, in timp ce luna trecuta nu putea verifica mai mult de 250.

- Pe 27 martie, Institutul National de Sanatate Publica, in subordinea Ministerului Sanatatii, a publicat algoritmul de testare pentru COVID 19, internare si externare, cu ultima actualizare, privind situatia curenta.In vederea optimizarii activitatilor de testare pentru COVID 19, de internare si de externare,…

- Laboratorul de Biologie Moleculara de la Universitatea din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare pentru coronavirus, care va ajunge la spitalul din oras. 200 de teste vor putea fi realizate zilnic, scrie Mediafax. Daca totul va functiona conform planului si aprobarile de la Bucuresti…

- Administratia presedintelui american Donald Trump va cere statelor si consiliilor locale din SUA sa adopte masuri agresive impotriva noului coronavirus Covid-19, a indicat miercuri secretarul pentru sanatate Alex Azar, relateaza Reuters. La randul sau, ministrul finantelor Steven Mnuchin a evocat…

- Un nou caz de infectare cu COVID-19 a fost confirmat la un barbat de 40 de ani din Hunedoara, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Acesta este al noualea caz de coronavirus confirmat in Romania. „A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru coronavirus (COVID-19), respectiv…

- Bilanțul deceselor și al numarului de persoane infectate cu coronavirus crește de la o zi la alta. In acest context, mai vin doua vești ingrijoratoare: un expert in boli infecțioase afirma ca epidemia ar putea dura și un an intreg, iar China ar putea ajunge in situația in care sa nu-și mai poata ingriji…