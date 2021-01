Ungaria are putine sanse sa recurga la vaccinul rusesc Sputnik V avand in vedere capacitatile limitate de producere a acestuia, a declarat duminica prim-ministrul Viktor Orban, intr-un interviu in care a criticat abordarea Uniunii Europene in privinta achizitionarii de vaccinuri, transmite AFP. 'Stim ca vaccinul rusesc este bun, dar nu exista (cantitati) suficiente si nu vor exista probabil suficiente in viitor date fiind capacitatile de productie limitate', a afirmat Orban la postul public de radio. Comparativ cu Sputnik V, ' (vaccinul) chinezesc este mai promitator, se pare ca va…