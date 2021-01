Coronavirus: Ungaria prelungeşte restricţiile până la 1 martie Ungaria prelungeste pana la 1 martie lockdown-ul partial impotriva pandemiei de coronavirus aflat in vigoare din noiembrie 2020, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, relateaza Reuters. Gergely Gulyas a declarat intr-o conferinta de presa ca orice relaxare a restrictiilor acum ar duce la un lockdown mai strict mai tarziu si ca Ungaria va putea incepe sa mai renunte la masuri daca numarul cazurilor de coronavirus scade semnificativ sau daca sunt vaccinate suficient de multe persoane. "Masurile adoptate in noiembrie au ajutat la incetinirea si tinerea sub control a pandemiei",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria prelungeste pana la 1 martie lockdown-ul partial impotriva pandemiei de coronavirus aflat in vigoare din noiembrie 2020, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, relateaza Reuters.

- Masurile restrictive impuse in Ungaria din cauza epidemiei de coronavirus vor fi prelungite pina pe 1 februarie, a anunțat, vineri dimineața, premierul maghiar Viktor Orban, citat de hirado.hu. Șeful Guvernului de la Budapesta a precizat ca scoala online va fi mentinuta inclusiv pentru elevii de liceu.…

- Masurile restrictive impuse in Ungaria din cauza epidemiei de coronavirus vor fi prelungite pana pe 1 februarie, a anunțat, azi (8 ianuarie) dimineața, premierul maghiar Viktor Orban. Potrivit masurilor restrictive in vigoare in Ungaria, cetațenii straini nu pot intra in țara vecina in scop de sedere,…

- Ungaria va extinde actualele restricții, inclusiv interdicția de a circula noaptea, pana pe 1 februarie. Masura a fost luata pentru a combate raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Viktor Orban la radioul de stat, potrivit Reuters.Orban a spus și ca invațamantul gimnazial…

- Ungaria va mentine pana la 11 ianuarie restrictiile pentru stoparea raspandirii noului coronavirus, inclusiv interdictia de circulatie nocturna care va ramane in vigoare si in noaptea de Anul Nou, in timp ce guvernul analizeaza cum vor decurge sarbatorile de Craciun, relateaza EFE, citata de Agerpres.…

- Ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, a afirmat marti ca tara recastiga controlul asupra epidemiei, insa nu este pregatita sa relaxeze al doilea lockdown national, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Dupa ce interdictiile de deplasare pe timp de noapte aplicate in marile orase la…

- Ungaria va incerca sa evite cat mai mult posibil inchiderea scolilor, insa unele operatiuni medicale vor trebui reprogramate, in contextul in care paturile din spitale sunt ocupate tot mai mult cu pacientii bolnavi de coronavirus, a declarat vineri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. …

- Ungaria va inchide barurile si cluburile de noapte si va impune o interdictie de circulatie pe timpul noptii, pentru a limita infectarile cu coronavirus, a anuntat marti seara premierul Viktor Orban, intr-un mesaj video postat pe Facebook. Noile restrictii intra in vigoare de la miezul noptii de marti…