Missouri a depus plangere marti impotriva Chinei, acuzand Beijingul ca a disimulat gravitatea pandemiei de coronavirus si a cauzat astfel "pagube", economice si umane, "ireparabile" in acest stat american si in lume, noteaza AFP. Plangerea civila, depusa de procurorul statului, Eric Schmitt, vizeaza guvernul, Partidul Comunist Chinez, precum si alti responsabili si institutii ale tarii. Ea ii acuza in special ca au "ascuns informatii cruciale" de la inceputul pandemiei, au arestat avertizori de integritate si au negat natura extrem de contagioasa a noului coronavirus. Aceasta disimulare a cauzat…