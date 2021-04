Stiri pe aceeasi tema

- ”Suntem pregatiti sa oferim ajutor. Uniunea Europeana isi uneste resursele pentru a raspunde rapid cererii de asistenta prin Mecanismul European de Protectie Civila”, a anuntat presedinta Comisiei Europene.La randul sau, Comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, a semnalat ca Centrul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminica ca UE se coordoneaza cu statele membre care sunt dispuse sa trimita urgent medicamente si oxigen Indiei, tara cu sistemul de sanatate in pragul colapsului , din cauza unui val de COVID scapat de sub control, provocat de noua tulpina…

- UE va oferi „asistența” Indiei, aflata în fața unui numar record de noi cazuri de contaminare Covid-19, prin activarea Mecanismului sau european de protecție civila, a anunțat duminica președintele Comisiei Europene pe Twitter, Ursula von der Leyen, potrivit AFP.Înființat…

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, estimeaza ca, pana la jumatatea lunii iulie, populatia Uniunii Europene va putea fi imunizata cu toate vaccinurile care pana atunci vor fi livrate statelor membre, toate produse in blocul comunitar. ”Avem clar in mainile noastre capacitatea de…

- Comisia Europeana a propus miercuri, 17 martie, crearea unui “certificat verde numeric” in scopul facilitarii liberei circulații in Uniunea Europeana in perioada pandemiei de coronavirus. El va privi persoanele vaccinate și cele ce dispun de un test negativ recent. Certificatul respectiv, a declarat…

- Uniunea Europeana autorizeaza utilizarea vaccinului impotriva covid-19 al laboratorului american Johnson & Johnson (J&J), a anuntat, joi, presedintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, relateaza AFP. ”Si mai multe vaccinuri sigure si eficiente sosesc pe piata” , si-a exprimat…

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza France Presse. Comisia Europeana a decis sa prelungeasca mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID,…

- Uniunea Europeana a publicat vineri online contractul semnat anul trecut cu executivul european privind precomandarea vaccinului sau anti-COVID-19, sporind astfel presiuni asupra grupului, din cauza uneo importante intarzieri in livrarea vaccinului. Contractul a fost semnat pe 27 august, iar versiunea…