Coronavirus: Turiști italieni, scoși din croazieră că nu au respectat măsurile anti-Covid O familie de turiști italieni au fost scoși dintr-o croaziera pe Mediterana pentru ca au parasit traseul organizat în timpul excursiei, încalcând reglementarile anticovid ale navei pe care calatoreau, a declarat joi compania de croaziera MSC Cruises, porivit AFP.



Nava de croaziera implicata, MSC Grandiosa, a fost prima nava de croaziera mare care a navigat în Marea Mediterana dupa un lung hiatus din cauza pandemiei. Având o ocupare de numai 70% ca urmare a masurilor antivirus, vasul naviga duminica de la Genova în nord-vestul Italiei.



Familia italiana… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

