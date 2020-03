Coronavirus: Turcia închide frontierele terestre cu Grecia şi Bulgaria pentru tranzitul persoanelor Turcia a anuntat miercuri inchiderea frontierelor terestre cu Grecia si Bulgaria pentru tranzitul persoanelor, in cadrul masurilor de limitare a propagarii noului coronavirus, transmit AFP si Reuters. Punctele de trecere de la frontierele cu cei doi vecini vor fi inchise incepand de miercuri de la miezul noptii (21.00 GMT), a transmis agentia DHA, citand Ministerul de Interne. Mai multe mii de migranti sunt masati la frontiera cu Grecia de luna trecuta pentru a incerca sa ajunga in Uniunea Europeana. Turcia a confirmat marti primul deces provocat de noul coronavirus si dublarea cazurilor de infectare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

