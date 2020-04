Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a preluat pe Twitter un apel la concedierea epidemiologului-șef al Americii, dr. Anthony Fauci. Fauci declarase ca nu ar fi fost atatea decese in SUA, daca s-ar fi luat masuri mai din timp. Doctorul Fauci a declarat duminica la CNN ca reacția…

- Donald Trump a anunțat ca restricțiile impuse pentru controlul epidemiei vor fi reanalizate, saptamana viitoare, iar surse de la Casa Alba citate de New York Times și CNN spun ca voci din administrație cer relaxarea masurilor pentru a salva economia greu incercata.”Nu putem lasa ca leacul sa fie mai…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a inchide in mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea raspandirii coronavirusului."Vom inchide temporar, printr-o decizie luata de comun acord, frontiera nordica, SUA-Canada, pentru traficul nonesential", a anuntat Donald…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a facut un apel la oameni sa nu mai cumpere in disperare alimente si alte provizii pe fondul crizei coronavirusului, relateaza DPA.Donald Trump le-a spus americanilor ca nu trebuie sa cumpere atat de mult. "Relaxati-va", le-a transmis presedintese american…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca l-a desemnat pe Mark Meadows, un ales republican si unul dintre cei mai fideli sustinatori ai sai, in postul de sef de personal al Casei Albe, o pozitie dificila si cruciala in interiorul administratiei americane, informeaza AFP. Meadows va fi a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, reaminteste ca in politica americana castiga de obicei candidatii mai inalti si considera inaltimea un argument in campania electorala, remarca AFP. Trump sustine ca are 1,90 m si ia in deradere de multe ori inaltimea lui Mike Bloomberg, de doar 1,70 m conform…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a doborat miercuri recordul personal de activitate pe Twitter intr-o singura zi, de cand a ajuns la Casa Alba, cu 142 de tweet-uri si retweet-uri, transmite EFE, conform agerpres.ro. Informatia a fost furnizata de portalul Factbase, care monitorizeaza…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat vineri ca liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei ar trebui sa fie foarte atent la declarațiile sale, dupa ce liderul de la Teheran a criticat dur vineri Statele Unite în contextul tensiunilor dintre cele doua țari, relateaza Mediafax,…