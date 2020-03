Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat luni seara ca nu stie daca Donald Trump a fost testat pentru coronavirus, in contextul in care mai multi congresmeni republicani apropiati ai presedintelui SUA au fost expusi la virus, dintre care unii au fost ulterior in contact cu liderul administratiei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat luni ca doreste sa ia masuri "de mare amploare" pentru a relaxa economia americana in fata repercusiunilor epidemiei noului coronavirus, care vor fi prezentate in detaliu marti, noteaza AFP. Liderul administratiei de la Washington s-a…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite este ''foarte scazut'', a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, salutand actiunile guvernului sau in lupta impotriva epidemiei cum sunt restrictiile privind calatoriile din China, relateaza AFP. ''Datorita…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca Beijingul ''actioneaza foarte profesionist'' in lupta impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus, care a infectat peste 30.000 de persoane in China continentala, relateaza AFP. Presedintele a indicat ca a avut ''o…

- Presedintele a indicat ca a avut ''o conversatie excelenta'' joi seara cu presedintele chinez Xi Jinping. ''Am vorbit mai ales despre coronavirus'', a declarat Trump in fata jurnalistilor la Casa Alba. ''Muncesc foarte mult si cred ca fac o munca foarte profesionala'', a adaugat el. Donald Trump a spus…

- Membrii Camerei Reprezentantilor din Statele Unite au votat articolele de inculpare a presedintelui Donald Trump pentru abuz de putere si obstructionarea Congresului, in vederea demiterii acestuia, relateaza CNN. Donald Trump condamna decizia Camerei Reprezentantilor privind inculparea sa Presedintele…

- Ingerinta rusa in alegerile americane reprezinta in continuare un obstacol in calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertismentul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a dezmintit, comenteaza…