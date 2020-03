Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat luni ca doreste sa ia masuri "de mare amploare" pentru a relaxa economia americana in fata repercusiunilor epidemiei noului coronavirus, care vor fi prezentate in detaliu marti, noteaza AFP.



Liderul administratiei de la Washington s-a referit in special la "o posibila reducere a impozitelor salariale" care trebuie discutata cu responsabilii Congresului.



"De asemenea, vom vorbi despre un ajutor pentru persoanele care sunt platite cu ora", a spus el intr-o conferinta de presa la Casa Alba a echipei care coordoneaza raspunsul…