- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al…

- Hope Hicks, consiliera apropiata a presedintelui Donald Trump care calatoreste frecvent alaturi de el, a fost testata pozitiv la coronavirus, au relatat joi mai multe media americane, noteaza AFP preluat de agerpres. Tanara in varsta de 31 de ani se afla la bordul Air Force One impreuna cu presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a cerut concedierea unei jurnaliste a postului de televiziune conservator Fox News, care a confirmat partial afirmatiile sale considerate „denigratoare” la adresa americanilor morti în razboi si relatate initial de revista The Atlantic, scrie Agerpres.„Jennifer…

- Un ziarist care l-a insotit pe presedintele american Donald Trump intr-o vizita efectuata vineri la Tampa Bay (Florida) a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Asociatia corespondentilor de la Casa Alba, relateaza marti dpa. Presedintele asociatiei, Zeke Miller, care este reporter la…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit detaliile unui test cognitiv la care el sustine ca a "excelat" si care a demonstrat ca are "puterea mentala" necesara pentru a conduce Statele Unite, relateaza joi AFP potrivit Agerpres. Povestind despre aceasta experienta miercuri la Fox News, Trump…

- Presedintele SUA Donald Trump a sustinut luni ca purtarea unei masti este un gest ''patriotic'', dupa ce a a manifestat mult timp o atitudine ambigua cu privire la aceasta problema sensibila, relateaza AFP. ''Multi oameni spun ca este patriotic sa porti o masca atunci cand nu…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca noul coronavirus ''va disparea'' si si-a exprimat opozitia fata de ideea impunerii la nivel national a obligativitatii purtarii mastii, transmit duminica AFP si dpa. ''Voi avea dreptate in final. Stiti ca am spus 'acest lucru…