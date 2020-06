Coronavirus: Traficul a fost reluat între Franţa şi Spania, care şi-a redeschis frontiera Traficul a fost reluat duminica intre Franta si Spania, care si-a redeschis frontiera, punand capat starii de alerta si unei izolari de aproape 100 de zile pentru a opri epidemia de coronavirus, informeaza AFP. Si spaniolii insisi si-au putut parasi regiunea pentru a-si regasi rude si prieteni cu care nu se mai intalnisera din 14 martie. Guvernul spaniol a decretat atunci stare de alerta pentru a coordona lupta impotriva virusului care a facut pana acum 28.322 de morti in una din tarile cele mai lovite de pandemie. La postul de frontiera din El Pertus, intre regiunea franceza Occitania si Catalonia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a atasat si un sondaj Sociopol potrivit caruia 38% dintre respondenti sunt de acord cu prelungirea cu o luna a starii de alerta dupa 15 iunie, in timp ce 55% se opun. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca se impune prelungirea stare de alerta si dupa 15 iunie, dar cu…

- Ammon este de parere ca problema trebuie sa se puna in termenii "cand va avea loc si ce amploare va avea" cel de-al doilea val de infectari."Virusul este in jurul nostru, circuland mult mai mult decat in ianuarie si februarie", a spus Andrea Ammon intr-un interviu acordat cotidianului britanic…

- Dupa mai bine de doua luni de amortire, Europa Occidentala revine treptat la viata. Astazi au intrat in vigoare noi masuri de relaxare in cele mai multe țari, inclusiv in Franța și Spania, doua dintre cele mai incercate de pandemia de COVID-19.

- Marea Britanie a intarziat prea mult timp sa raspunda epidemiei noului coronavirus si nu a invatat suficient de rapid din experienta altor tari, a denuntat miercuri noul lider al Partidului Laburist Keir Starmer, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Guvernul conservator al premierului Boris…

- Guvernul finlandez a decis miercuri sa instituie o blocada de trei saptamani a regiunii din jurul Helsinki, epicentrul epidemiei de coronavirus in Finlanda, pentru a-i impiedica pe oameni sa calatoreasca si sa raspandeasca virusul in alta parte a tarii. Dar vineri, decizia inca astepta aprobarea…

- COVID-19. Cu cele 769 cazuri anuntate vineri, numarul total al mortilor de coronavirus in Spania a ajuns la 4.858. Totodata, numarul cazurilor noi de infectare a crescut cu 7.871, in crestere cu 14% fata de joi, ajungand acum la un total de 64.059 persoane depistate pozitiv cu coronavirus. Pe…

- "Motivul pentru care Germania numara atat de putine decese in raport cu numarul celor infectati poate fi explicat prin faptul ca facem multe teste in laborator", a afirmat in cursul unei conferinte de presa Christian Drosten, seful departamentului de virologie al spitalului Charite din Berlin.…

- Ministerul Afacerilor Externe le aminteste romanilor ce lucreaza in Spania care le sunt drepturile, in contextul restrictiilor impuse in aceasta tara pentru a limita si preveni infectia cu noul coronavirus.Din cauza virusului COVID-19 au murit pana la acest moment 21.306 oameni, la nivel mondial. Pe…