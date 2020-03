Coronavirus: Tot ce vrei să știi despre carantină, indemnizații și obligații legale Coronavirusul cunoscut și sub denumirea de COVID-19, a fost descoperit pentru prima data in orașul chinez Wuhan și reprezinta o afecțiune a cailor respiratorii, scrie avocatnet.ro . Virusul se manifesta ca o raceala obișnuita, persoana infectata putand prezenta simptome precum tuse, febra sau dificultate la respirație. Cum au fost deja confirmate astfel de cazuri și in Romania, prezentam mai jos cele mai importante intrebari la care ar trebui sa ai raspuns, pentru a identifica in mod corect acest virus și pentru a ști cum sa te ferești de el. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frank Wucinski și fiica sa, Annabel, in varsta de trei ani, au fost evacuati din Wuhan pe 4 februarie și au fost plasati imediat intr-o carantina de 14 zile in baza militara MCAS Miramar din San Diego. Pe 20 februarie au fost eliberati din carantina, iar in timp ce Frank a acorat un interviu…

- Romania ramane cu un singur caz confirmat de infecție cu coronavirus – tanarul din Gorj care este purtator al virusului și este internat la Institutul Matei Balș, iar starea sa este buna. Pentru toți ceilalți suspecți testați, testele au ieșit negative (nu au virusul). 182 persoane se afla in acest…

- Coronavirusul a creat isterie la nivel mondial, existand in prezent aproximativ 100.000 de persoane afectate de virusul descoperit in Wuhan (China), insa, din fericire, Romania a fost ocolita pana acum de epidemie.

- Coronavirusul provenit din China, zona Wuhan, a omorat pana astazi, 22 februarie, peste 2.100 de persoane. In ciuda masurilor dure luate de catre statul chinez, virusul s-a raspandit și in ultima saptamana au aparut cazuri confirmate și in Europa. Cea mai afectata țara din Europa de coronavirus este…

- Deși a insistat ca riscul infectarii cetațenilor americani este scazut, administrația americana a declarat vineri coronavirusul o urgența pentru sanatatea publica și a anunțat pasul extraordinar de interzicere a intrarii în Statele Unite pentru cetațenii straini care au vizitat recent China.În…

- "Am avut videoconferinta cu cei la Uniunea Europeana. Franta a facut aceasta activare initiala, a trimis doua avioane in China pentru a aduce cetateni francezi, dar si europeni. Fiecare stat poate face solicitari pentru a aduce cetateni din zona Wuhan si din apropiere.Romania cere doua locuri la acest…

- Virusul ucigaș din China a ajuns și in Romania! In ce orașe au fost depistate primele… S-au luat masuri draconice in China, unde 25 de oameni au murit și alte sute au fost infectate cu temutul coronavirus. Milioane de locuitori din trei metropole au fost izolați de restul lumii. E carantina acolo, iar…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX, ca, in mod normal, ”nu se pune problema” sa ne confruntam cu o epidemie de coronavirus in Romania. Vorbind insa despre posibilitațile de raspandire a virusului care a facut…