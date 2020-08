Coronavirus: Test de amploare în Germania în vederea autorizării reluării concertelor Este posibila autorizarea unor evenimente de mare amploare, precum concertele de muzica pop, in timpul pandemiei de COVID-19? Universitatea germana din Halle a inceput sambata un amplu experiment, unde sunt asteptati peste 4.000 de participanti, in incercarea de a raspunde la aceasta intrebare, relateaza AFP.



Un celebru cantaret de muzica pop din Germania, Tim Bendzko, a acceptat sa participe la acest test si sa sustina trei concerte in timpul zilei, cu diferite configuratii, in orasul Leipzig, pentru a da posibilitatea cercetatorilor sa determine care ar putea fi cea mai buna organizare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este posibila organizarea de concerte de anvergura în ciuda Covid-19? Universitatea germana din Halle a demarat sâmbata un experiment la scara naturala cu 4.000 de participanți, în încercarea de a raspunde la aceasta întrebare, scrie AFP.Un cântareț pop celebrul…

- Cercetatorii spera sa colecteze date despre modalitatea in care noul coronavirus se raspandeste in timpul concertelor organizand, sambata 29 august, un spectacol experimental in orasul german Leipzig; proiectul va trebui sa se multumeasca insa cu o audienta mai mica decat se anticipase, informeaza DPA.…

- Situația din Romania, unde numarul cazurilor noi de infecții cu coronavirus continua sa creasca, a intrat in atenția jurnaliștilor italieni de la Il Messaggero, care considera ca țara noastra ar putea ajunge o Brazilie a Europei, din cauza exploziei de contaminari cu coronavirus. Italia, care, la un…

- Proces colectiv la adresa Germaniei, dupa ce țara a vrut sa ajute migranții din țarile in care exista conflicte. Mii de migranti dau in judecata autoritatile germane pentru modificarea, in timpul crizei cauzate de noul coronavirus, a regulilor privind durata in care ei trebuie sa revina in tara unde…

- In orașul Gottingen, langa fabrica de carne inchisa de coronavirus, agenții au fost atacați de locuitorii unei cladiri care incercau sa iasa afara.Un numar de arestari și o duzina de polițiști raniți este primul raport al revoltelor grave care au avut loc la primele ore ale duminicii in orașul…

- Italia, Germania, Olanda si Franta vor plati companiei farmaceutice britanice AstraZeneca o suma initiala de 750 de milioane de euro pentru 300 de milioane de doze ale vaccinului potential pentru Covid-19, potrivit Ministerului italian al Sanatatii, citat de Reuters.Citește și: Actrița Carmen…

- Germania se va concentra in timpul presedintiei sale semestriale a Consiliului Uniunii Europene, care va incepe la 1 iulie, pe criza declansata de noul coronavirus, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, dupa o videoconferinta la care au participat cancelarul…

- Politia germana a desfasurat miercuri mai multe operatiuni de combatere a criminalitatii, cu cel putin zece raiduri efectuate in sase landuri diferite, relateaza DPA. Raidurile, care au vizat activitati de crima organizata precum traficul de persoane si frauda online, fusesera amanate din cauza crizei…