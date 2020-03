Coronavirus - Telemunca şi supravegherea copiilor: o misiune (aproape) imposibilă "Tata, pui un DVD? De ce sunt atat de multe litere, scrii o carte?": sa faci telemunca in timp ce copiii sunt acasa reprezinta o provocare pentru parintii care lucreaza in acest regim si care sunt incurajati sa se "concentreze pe ce este esential", relateaza miercuri AFP.



Dupa anuntul inchiderii tuturor scolilor in Franta joia trecuta, numerosi parinti au reactionat cu umor pe retelele de socializare. Presedintele Emmanuel Macron "tocmai a lansat o noua disciplina olimpica: telemunca cu copiii acasa", este unul dintre mesajele postate pe Twitter.



Saptamana aceasta, munca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

