Liderii statelor membre G7 vor discuta luni in sistem videoconferinta in cadrul unui summit extraordinar destinat coordonarii actiunilor in lupta impotriva coronavirusului in domeniile sanitar, economic, financiar si al cercetarii, a anuntat vineri Palatul Elysee, relateaza AFP si DPA.



Aceasta videoconferinta a fost organizata la initiativa presedintelui francez, Emmanuel Macron, care i-a telefonat vineri omologului sau american Donald Trump, a carui tara prezideaza G7 in acest an, dar si celorlalti sefi de stat si de guvern, care "si-au dat cu totii acordul", a precizat presedintia…