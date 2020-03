Stiri pe aceeasi tema

- Marți a fost ziua in care s-a inregistrat un numar record de persoane care s-au imbolnavit de coronavirus Marți, 17 martie, a fost ziua cu cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus din acest an. Este vorba despre un bilanț la nivel mondial, facut de Organizația Mondiala a Sanatații.…

- „Fiecare țara, fara excepție, trebuie sa ia masurile cele mai curajoase pentru a stopa sau incetini amenințarea virusului”, a afirmat marți Hans Kluge, șeful pe Europa a instituției, in cursul unei conferințe de presa, transmite AFP, potrivit Agerpres. OMS Europa, care acopera zone de la Atlantic la…

- Pacienții vindecați de coronavirus și externați, trebuie sa ramana totuși in izolare timp de 14 zile, deoarece pot fi contagioși. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), a declarat pentru stirileprotv.ro , ca persoanele vindicate de COVID-19, trebuie…

- Cazurile de coronavirus au fost inregistrate in 162 de țari, iar bilanțul deceselor a depașit 7.000 de cazuri, la nivel mondial. Cele mai afectate țari sunt China și Italia. In urma cu cinci zile, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie de coronavirus.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inregistrat 10.982 de cazuri noi de coronavirus in lume, intr-o singura zi, duminica, 15 martie. Italia si Spania, cele mai afectate tari din Europa. Cele mai recente date raportate de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca la nivel global sunt 153.517 de…

- Aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in intreaga lume, cu un total de 142.539 de cazuri confirmate, a anuntat sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de Agerpres .

- Rata de mortalitate a coronavirusului a fost inițial estimata la aproximativ 2%, apoi la 3,4% sau chiar la puțin peste 1%. Ea este insa in continua schimbare și difera de la țara la țara sau de la moment la moment.Rata de mortalitate a coronavirusului este foarte mare in Italia, China și SUA in acest…

- Intracom Telecom, monitorizand indeaproape in ultimele saptamani stirile si evolutia situatiei legate de epidemia de coronavirus, a decis sa-si retraga participarea la MWC Barcelona 2020, care va avea loc in perioada 24-27 februarie in Spania. Scopul final al acestei actiuni este de a nu risca…