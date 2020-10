Coronavirus: Suedia le recomandă vârstnicilor să nu se mai izoleze, chiar dacă infectările sunt în creştere Guvernul suedez le-a transmis joi persoanelor varstnice ca nu mai este necesar sa se autoizoleze, argumentand cu ratele de infectare cu coronavirus mai reduse decat in primavara si cu impactul negativ al izolarii asupra sanatatii mintale a celor in cauza, transmite Reuters.



Decizia survine in vreme ce multe state europene reimpun restrictii pentru a limita cresterea vertiginoasa a contagierilor, insa Agentia de sanatate publica afirma ca nu a gasit dovezi despre un al doilea val al epidemiei in Suedia.



Tara scandinava a ales o abordare diferita fata de majoritatea statelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

