Coronavirus: Sudanul de Sud raportează primul caz Un prim caz de contagiere cu noul coronavirus a fost raportat in Sudanul de Sud, au anuntat duminica autoritatile acestei tari, printre ultimele din Africa afectate de aceasta pandemie, relateaza AFP. "Sudanul de Sud confirma existenta unui caz de coronavirus", a declarat prim-vicepresedintele Riek Machar, in cadrul unei conferinte de presa la Juba. Este vorba de o femeie de 29 de ani care a venit in tara din Olanda, via Etiopia, pe 28 februarie. Nu o a fost precizata nationalitatea pacientei. Misiunea ONU din Sudanul de Sud (UNMISS) a informat duminica intr-un comunicat ca femeia contagiata este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

