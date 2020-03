Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va evalua joi situatia dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a le interzice europenilor sa intre in SUA pentru a limita raspandirea pandemiei cauzate de noul coronavirus, a anuntat presedintele Consiliului European, Charles Michel, potrivit AFP. "Perturbarea economica…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat vineri prin telefon pe omologul sau american Donald Trump ca tara sa este ''complet capabila'' sa opreasca epidemia de coronavirus, potrivit mass-media publice, citate de France Presse. China "este pe deplin increzatoare si capabila…

- Presedintele american Donald Trump a felicitat duminica statul Kansas pentru victoria echipei Kansas City Chiefs in Super Bowl, finala ligii profesioniste de fotbal american NFL, insa orasul se afla in realitate in statul Missouri, transmite AFP. Contul oficial de Twitter al liderului…

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat luni ca nu va lasa Iranul sa obtina arma nucleara, a doua zi dupa anuntul Teheranului ca nu va mai respecta nicio limita privind imbogatirea uraniului prevazuta in acordul nuclear din 2015, relateaza AFP. "Iranul nu va avea niciodata arma…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca va face ca Iranul sa plateasca "un pret foarte mare", dupa ce ambasada Statelor Unite la Bagdad a fost atacata de mii de irakieni pro-Iran, noteaza AFP. "Iranul va fi pe deplin responsabil de vietile pierdute sau pagubele provocate…

- Președintele american Donald Trump a acuzat Iranul de "orchestrarea" atacul protestatarilor asupra Ambasadei SUA din Irak și a amenințat regimul de la Teheran ca va fi tras la raspunde pentru acest incident, potrivit Mediafax."Iranul a ucis un partener civil american, a ranit alții. Am reacționat…

- Presedintele american Donald Trump a comentat pe Twitter, asa cum era de asteptat, stirea ca aparitia lui de cateva secunde in filmul „Home Alone 2” a fost eliminata de Canadian Broadcast Center din ratiuni ce tin de durata productiei, scrie news.ro.„Cred ca Justin T (Trudeau, n.r.) nu apreciaza…

