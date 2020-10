Stiri pe aceeasi tema

- Kayleigh McEnany, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a spus astazi ca a fost testata pozitiv cu coronavirus. Aceasta a adaugat ca va intra in carantina, potrivit Reuters. „Dupa ce am fost testata negativ in mod sistematic pentru Covid-19, in fiecare zi dupa ziua de joi, am fost testata pozitiv pentru…

- Melania Trump a anuntat si ea, tot pe Twitter, ca ea si presedintele au fost infectati si ii indeamna pe americani sa se protejeze. "La fel cum au facut atatia americani in acest an, Potus (n.r. presedintele SUA) si eu am intrat in carantina la domiciliu, dupa ce am fost testati pozitiv la…

- Melania Trump a reacționat pe Twitter, la scurt timp dupa ce președintele american a anunțat pe aceeași rețea de socializare ca au fost infectați cu COVID-19. Melania Trump, in varsta de 50 de ani, a anunțat ca ea și soțul sau se simt bine și ca se afla in carantina la Casa Alba. ”Așa cum prea mulți…

- Ziarul Unirea Președintele SUA, Donald Trump și soția sa, testați pozitiv cu COVID-19. Va fi luata masura carantinarii Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, impreuna cu soția sa, au anunțat pe o rețea de socializare, faptul ca au fost testați pozitiv cu COVID-19. Președintele a anunțat…

- UPDATE – Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat pe Twitter ca el si Prima Doamna, Melania Trump, au fost testati pozitiv cu noul tip de coronavirus, informeaza vineri AFP si Reuters. ‘Intram imediat in carantina si in procesul nostru de recuperare’, a spus Donald Trump. Presedintele american, Donald…

- Presedintele american Donald Trump si Prima Doamna a Americii, Melania Trump, sunt infectati cu noul coronavirus. Trump a confirmat informatia intr-o declaratie telefonica pentru Fox News si intr-o postare pe Twitter.

- Donald Trump și Melania Trump, Președintele și Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii au fost testati pozitiv pentru COVID-19. Se presupune ca cei doi s-au infectat de la o asistenta extrem de apropiata a președintelui, acesta fiind depistata pozitiv in timpul zilei de ieri. Donald Trump se afla…

- Ca urmare a faptului ca doi angajati ai autoritatii locale au fost confirmati pozitiv la testul COVID 19 in weekend ul trecut, primarul sectorului 4, Daniel Baluta, a dispus testarea in regim de urgenta, in cursul zilei de astazi, a tuturor functionarilor angajati ai Primariei Sectorului 4.Totodata,…