„NVX-CoV2373 are potentialul de a juca un rol important in rezolvarea acestei crize globale de sanatate publica”, a declarat CEO-ul companiei, Stanley Erck.Vestea mai putin pozitiva este data de anuntul potrivit caruia acest vaccin este mult mai putin eficient impotriva variantei noului coronavirus identificate pentru prima data in Africa de Sud, pe care oamenii de stiinta o considera mai contagioasa.Premierul britanic Boris Johnson a declarat joi ca este o veste buna faptul ca vaccinul Novavax s-a dovedit a fi eficient in studiile din Regatul Unit.„Autoritatea noastra de reglementare a medicamentelor…