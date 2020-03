Ștefan Mandachi, proprietarul lanțului de restaurante de tip fast-food Spartan și cel care a construit primul metru de autostrada din Moldova, in 2019, in semn de protest, ofera cazare gratuita in hotelul deținut pentru cadrele medicale și militare, dar și pentru polițiștii și jandarmii care interacționeaza cu bolnavii sau suspecții de Coronavirus, urmand sa le asigure o masa pe zi. Antreprenorul anunța ca ofera gratuit toate saloanele de evenimente corporate antreprenorilor care vor sa confecționeze echipamente de protecție pe care sa le livreze gratuit spitalelor.

„Ofer GRATUIT HOTEL…