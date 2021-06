Stiri pe aceeasi tema

- New York a atins marti un moment important in gestionarea pandemiei dupa ce guvernatorul Andrew Cuomo a anuntat ca 70% dintre adultii din acest stat american au primit cel putin o doza dintr-un vaccin anti-COVID-19, informeaza DPA. Pentru a marca momentul, cladiri emblematice vor fi iluminate…

- Un nou record de vaccinare in Timiș, care il depașește pe cel stabilit in ziua anterioara. Cel mai mare numar de imunizari intr-o singura zi, in Timiș, a fost inregistrat, conform raportarii DSP Timiș, de duminica pana luni: 6.856 de oameni au primit vaccinul. Majoritatea dozelor s-au folosit pentru…

- New York a facut apel la reteaua de metrou, unul dintre simbolurile acestei metropole, pentru a-i incuraja pe cetateni si pe turisti sa se vaccineze. Guvernatorul statului, Andrew Cuomo, a anuntat lansarea programului in contextul in care ritmul de vaccinare a scazut in intreaga țara. Acesta a precizat…

- Dupa luni de prudența în fața unui al doilea val de Covid-19, primarul New York-ului a anunțat joi ca intenționeaza sa „redeschida complet” orașul la 1 iulie, în timp ce guvernatorul statului New York a spus ca relaxarea ar putea veni chiar mai devreme, potrivit AFP."Suntem…

- O demonstrație interzisa de autoritați a reunit sâmbata mii de oameni în estul Elveției, care au protestat împotriva restricțiilor anti-coronavirus din țara, potrivit AFP.Majoritatea fara maști, protestatarii au marșaluit prin micul oraș Rapperswil-Jona, fluturând steaguri…

- Astfel, persoanele care vor sa se imunizeze impotriva noului coronavirus pot vedea poziția in lista de așteptare și capacitatea de vaccinare a centrelor.Potrivit CNCAV, joi seara erau aproximativ 97.000 de locuri disponibile pentru programarea la vaccinare.Autoritațile reitereaza apelul la populație…

- Statul american New York extinde vaccinarile impotriva maladiei COVID-19, incepand de marti, la grupa de varsta alcatuita din persoane de peste 50 de ani, a anuntat luni guvernatorul Andrew Cuomo, citat de DPA, potrivit AGERPRES. Incepand de marti, limita de varsta a persoanelor din New York…