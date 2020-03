Doina Marinela Babanica, director general provizoriu al societatii Mamaia SA

Administratorii societatii Mamaia SA, convocati in sedinta ordinara, au luat in unanimitate mai multe decizii importante, potrivit unui anunt publicat in Monitorul Oficial. Astfel, Carmen Ursu a fost desemnata presedinte al Consiliului de Administratie,… [citeste mai departe]