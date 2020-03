Slovenia isi va inchide traficul aerian incepand de marti, in incercarea de a reduce raspandirea coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al guvernului Jelko Kacin. "Anuntam acest lucru (inchiderea traficului aerian) in avans pentru a spune oamenilor care au in vedere utilizarea biletelor lor de avion ca nu ar trebui sa faca asta pentru ca nu vor putea sa revina in Slovenia", a declarat purtatorul de cuvant, citat de Reuters. Pana in prezent, tara a confirmat 219 cazuri de coronavirus. Un barbat a murit, in timp ce trei persoane sunt in stare critica. De luni, toate barurile, restaurantele,…