Coronavirus: Senatul american a aprobat un plan ''istoric'' de ajutor economic

Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa zile de discutii intense, Senatul a ajuns la un acord intre cele doua partide cu privire la un plan istoric de sprijin in fata acestei pandemii. Vom aproba acest text mai tarziu in cursul zilei de astazi", a declarat senatorul republican Mitch McConnell in hemiciclul Senatului. Acordul…

- „Administrația mea recomanda ca toți americanii, inclusiv cei tineri și in stare buna de sanatate (...) sa evite adunarile cu mai mult de 10 persoane”, a declarat președintele SUA in cursul unei conferințe de presa la Casa Alba. De asemenea, Donald Trump a asigurat cetațenii americani ca…

- Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Marian Godina a explodat la adresa Sorinei Pintea: ‘Aia e umilire, doamna! Aia e afectare…

- Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP. Senatul american a votat practic in unanimitate in favoarea acestei finantari exceptionale, rezultata dintr-un…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Procesul istoric al lui Donald Trump incepe efectiv marti in Senatul american, in care se infrunta doua tabere ireconciliabile - opozitia democrata care cere destituirea presedintelui american si majoritatea republicana hotarata sa-l achite, daca se poate foarte rapid, relateaza AFP.