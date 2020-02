Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters, potrivit news.ro.Banca Populara a Chinei incearca sa refaca…

- Epidemia de coronavirus, care a infectat mai mult de 16.000 de persoane, a perturbat lanțurile comerciale și de aprovizionare la nivel mondial, a scazut prețurile activelor și a obligat companiile multinaționale sa ia decizii dure, relateaza Wall Street Journal.Izolarea Chinei, pe fondul…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat duminica, intr-o conferința de presa, ca deși in Europa au aparut cazuri de pacienți infectați cu virusul din China, „niciun stat din jurul Romaniei nu are cazuri confirmate de infectie cu coronavirus”.La nivel national, Institutul Matei Bals…

- Epidemia coronavirus a inregistrat un nou record de decese in ultimele 24 de ore. Numarul celor rapusi de infectie a crescut cu 46 si a ajuns la un total de 259, in timp ce numarul cazurilor confirmate se apropie de 12.000.

- Epidemia de coronavirus care a izbucnit in China i-a facut pe multi jucatori de top care evolueaza in prima liga chineza de fotbal sa incerce sa isi gaseasca noi formatii in Europa, pana la incheierea actualei perioade de mercato, scrie presa sportiva britanica. Unul dintre acestia este olandezul Richairo…

- Ritmul de creștere economica a Chinei ar putea ajunge pana la 5% sau chiar mai scazut din cauza epidemiei cu coronavirus, ceea ce ar determina factorii de decizie sa adopte noi masuri de stimulare, a declarat un economist guvernamental chinez, citat de Reuters, potrivit MEDIAFAX.Epidemia,…

- Exporturile de ceasuri elvetiene au crescut in 2019 comparativ cu 2018, insa ritmul de crestere a fost cel mai mic din ultimii trei ani, in conditiile in care piata pentru ceasurile mai ieftine s-a evaporat, iar epidemia de coronavirus ameninta sa afecteze industria de orologerie, transmite Bloomberg.…

- China le-a recomandat marti cetatenilor sai sa-si amane deplasarile in strainatate, o masura menita sa contribuie la stoparea extinderii epidemiei de pneumonie virala declansate de un nou coronavirus, informeaza AFP si dpa. ‘Li se recomanda locuitorilor’ Chinei continentale ‘sa-si amane data prevazuta…