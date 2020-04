Guvernul ceh a aprobat vineri solicitarea care va fi adresata parlamentului pentru prelungirea pana pe 25 mai a starii de urgenta pentru combaterea epidemiei de coronavirus, dar in acelasi timp vor fi relaxate numeroase restrictii ca urmare a scaderii substantiale a numarului noilor cazuri de COVID-19, potrivit agentiilor Reuters si DPA.



Premierul Andrej Babis a decis in mod neasteptat sa ridice restrictiile de circulatie si pe cele privind calatoriile in strainatate dupa un verdict al unui tribunal care a stabilit ca unele dintre masurile impuse pentru oprirea raspandirii virusului…