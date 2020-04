Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul le-a cerut inca o data britanicilor sa respecte izolarea si sa ramana acasa in ciuda timpului frumos din weekendul de Paste, cu scopul de a limita raspandirea virusului in tara, una dintre cele mai afectate din Europa. Guvernul i-a avertizat joi pe britanici sa se pregateasca de o prelungire…

- Guvernul condus de Sebastian Kurz va analiza datele privind numarul cazurilor de infectie si urmeaza sa aplice un plan de relansare treptata a economiei, a anuntat cancelarul austriac. „Sa nu ne grabim sa tragem, insa, concluzii doar pentru ca exista unele semnale pozitive. Dar va pot promite…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a pronuntat pentru extinderea activitatii de testare pentru noul coronavirus, pe care o considera o masura esentiala in eforturile de combatere a pandemiei COVID-19, transmite Reuters potrivit Agerpres. Regatul Unit, care initial a avut o abordare mult mai rezervata…

- Bilantul pandemiei noului coronavirus in Regatul Unit a crescut la 463 de morti - cu 41 mai multi intr-o zi - a anuntat Guvernul lui Boris Johnson, relateaza Reuters, conform news.ro.Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut de la 8.077 - cat era marti la 9.529 miercuri, a precizat…

-  Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a declarat stare de urgența din cauza epidemiei cu noul coronavirus, pentru a avea „un protocol de achiziții și testare mai rapid”, informeaza Mediafax citand CNN. Guvernatorul a adaugat ca, in aceasta situație, „avem un protocol de achiziții…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul de la Londra este pregatit pentru posibilul impact economic al epidemiei de coronavirus, dar ca fundamentele economiei sunt solide, transmite Reuters potrivit news.ro.Marea Britanie are pana in prezent 40 de cazuri confirmate de…

- Premierul britanic Boris Johnson se pregateste sa introduca controale vamale si la frontiera depline pentru toate bunurile din UE care intra in Regatul Unit dupa Brexit, intr-o tentativa de a pune presiune pe blocul comunitar in negocierile comerciale, relateaza ziarul The Daily Telegraph, preluat de…