Coronavirus. Record de infectări în Italia, a fost depăşit vârful din martie. Sunt peste 7.300 cazuri noi Marti fusesera raportate in Italia 5.901 cazuri de noi infectare. De la raportarea de marti, numarul deceselor a fost de 43, fata de 41 in ziua precedenta, cu mult mai putine decat in varful epidemic, de peste 900, inregistrat in Italia in lunile martie si aprilie. Desi bilantul pe o zi al deceselor ramane relativ scazut, numarul pacientilor internati la terapie intensiva a crescut constant, ajungand miercuri la 541, de la un minim de circa 40 in a doua jumatate din iulie. Italia a fost prima tara europeana lovita de pandemie si detine al doilea cel mai grav bilant de pe continent,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

