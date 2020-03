Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus: Banii care au circulat in Asia intra in carantina Bancnotele de dolari care ajung in SUA dupa ce au circulat in Asia vor intra in carantina, pentru a limita riscul de propagare a noului coronavirus, a anuntat o purtatoare de cuvant al Bancii Centrale americane (Fed). Aceste bancnote vor…

- Bancnotele de dolari care ajung in SUA dupa ce au circulat in Asia vor intra in carantina, pentru a limita riscul de propagare a noului coronavirus, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a Bancii Centrale americane (Fed), informeaza AFP, titreaza Agerpres. Aceste bancnote vor ramane inchise pentru…

- Din cauza raspandirii epidemiei de coronavirus, Banca Centrala a Coreei de Sud (BOK) va pune in carantina bancnotele timp de doua saptamani pentru a inlatura orice urma de coronavirus, iar unele ar putea fi arse, noteaza Agerpres citand Reuters. Cu peste 7.000 de oameni infectați cu noul coronavirus…

- Coreea de Sud devine noul epicentru al Covid-19 cu 560 de noi infecții, comparativ cu cele doar 130 inregistrate in China. Totuși, China ramane cea mai afectata țara de epidemia de coronavirus, cu aproape 80.000 de oameni infectați și 2.981 de persoane decedate.Numarul cazurilor zilnice de coronavirus…

- “Ne aflam in teritoriul nemarcat – nu am vazut niciodata un agent patogen respirator capabil sa se transmita la nivel de comunitate, dar in acelasi timp acesta poate fi tinut sub control prin masuri corecte”, a declarat seful OMS intr-o conferinta de presa la Geneva.Adhanom Ghebreyesus a menționat faptul…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru ”o eventuala pandemie” cu noul coronavirus, caracterizand drept ”foarte preocupanta cresterea brusca” de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit News.ro.”Trebuie sa ne…

- Un declin continuu al numarului de noi cazuri de infectie cu coronavirus in China este incurajator, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), insa a avertizat ca exista in continuare riscul ca epidemia sa se raspandeasca in afara tarii, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . ”Suntem incurajati…

- Peste 1700 de medici si asistenți medicali din China s-au infectat cu coronavirus, dintre care șase au murit, anunța Guvernul de la Beijing vineri, 14 februarie 2020.. Aceasta este prima data cand oficialii chinezi au dezvaluit numarul angajaților medicali infectați, de la declanșarea epidemiei, transmite…