Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu mai multe articole din OUG privind instituirea starii de urgenta, argumentand ca unele dintre acestea ”permit presedintelui Romaniei sa legifereze in domenii pentru care Legea fundamentala cere interventia legiuitorului primar sau…

- Presedintele PSD a precizat ca pe perioada starii de urgenta nu se pune problema depunerii unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Orban. "Am constatat ca dupa 7 zile de la atacul martienilor asupra site-ului domnului Citu tot nu s-a rezolvat problema, sunt 7 zile de cand administratorii…

- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan aduce lamuriri in legatura cu amendamentele PSD la proiectul de hotarare de prelungire a starii de urgența peteritoriul Romaniei adoptat de Parlament. Asta dupa ce a observat ”mai mulți pnl-iști, atat din județ cat și din restul țarii, extrem…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a reiterat miercuri seara ca social-democratii vor vota pentru prelungirea starii de urgenta, insa a adaugat ca decretul semnat de presedintele Romaniei va fi modificat in Parlament. Ciolacu a declarat, intr-o emisiune la TVR…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni seara, ca nu este de acord sa dea "un cec in alb" prelungirii starii de urgenta cu inca 30 de zile, fara un plan de masuri in domeniul medical si pentru reluarea activitatii."A inceput sa fie adusa in discutie prelungirea starii…

- Biroul Executiv al Pro Romania a decis sa propuna parlamentarilor sa voteze prelungirea starii de urgența in masura in care Președintele și Guvernul indeplinesc 15 condiții, printre care adoptarea...

- A fost publicata in Monitorul Oficial o Ordonanta de Urgenta care modifica atat statutul cadrelor militare, cat si statutul politistului. Potrivit actului normativ, in timpul starii de urgenta, politistii pot fi delegati fara acordul.Ordonanta de urgenta integrala poate fi citita AICI! (.pdf)…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a anuntat duminica, la televiziunea nationala, ca impune un veto partial la legea ce instituie starea de urgenta in contextul epidemiei de COVID-19, afirmand ca unele dintre masuri vor genera mai multe probleme decat solutii, relateaza agențiile Reuters si BTA, citate…