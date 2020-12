Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite AFP. Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel mult cinci zile,…

- Premierul britanic Boris Johnson afirma ca cedarea unor puteri catre Scotia a fost "un dezastru" si a exclus orice noi pasi spre descentralizare pentru Edinburgh, in contextul in care nationalistii scotieni depun eforturi pentru un al doilea referendum de independenta despre care sondajele de opinie…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson , transmit Reuters si AFP, citate de agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Marea Britanie a raportat marti 397 de noi decese cauzate de COVID-19, cea mai mare cifra zilnica de la 27 mai. Bilantul total al deceselor a crescut astfel la 47.250, fiind tara cu cel mai mare numar oficial de morti din Europa din cauza COVID-19, informeaza Reuters.Dupa ce luna trecuta a respins…

- Guvernul britanic intenționeaza sa introduca un program de testare in masa in Liverpool. Masura a fost luat ca parte a eforturilor de a incetini raspandirea coronavirusului. Guvernul britanic vrea sa ofere teste regulate tuturor celor care locuiesc sau lucreaza in orașul de 500.000 de locuitori, transmite…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza Sky News, citata de Mediafax. In zona de risc mediu intra o mare parte a Angliei, inclusiv Londra.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni introducerea unui sistem cu trei niveluri care presupune noi restrictii precum inchiderea unor baruri si a salilor de sport in zonele de mare risc, in conditiile in care numarul de cazuri de COVID-19 creste accelerat in Regatul Unit, relateaza Reuters.…

- Incepand de luni devine ilegala nerespectarea izolarii impuse de autoritatile sanitare, ca masura de control asupra unui celui de-al doilea val de COVID-19, dupa ce numarul contagierilor a depasit 6.000 de cazuri pe zi in aceasta tara. Amenzile pentru nerespectarea carantinei incep de la 1.000 de…