Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea centrelor comerciale din Austria vor fi inchise pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus, zone turistice din Alpi vor fi puse in carantina si zborurile catre tarile europene unde epidemia se propaga cel mai rapid vor fi sistate, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz. ''Austria…

- FRF a suspendat competițiile de fotbal din Romania, inclusiv Liga 1, din cauza pandemiei de coronavirus. GSP iți prezinta cele mai importante știri. Decizia luata de forul lui Razvan Burleanu, vine dupa ce in Romana au fost diagnosticate cateva zeci de cazuri de bolnavi infectați cu coronavirus, iar…

- Dupa China, Apple inchide toate magazinele din Italia Apple a decis sa-si inchida toate magazinele fizice din Italia, din cauza temerilor legate de coronavirus. Începând de joi, toate cele 17 magazine fizice Apple care operează în Italia sunt închise şi vor rămâne…

- Romania are nevoie de antreprenoriat, are nevoie sa renasca, iar in aceasta renastere nu putem sa nu ne bazam pe un val antreprenorial pe care il simt ca vine din zona feminina, a declarat premierul interimar, Ludovic Orban. "Romania are nevoie de antreprenoriat, Romania are nevoie de…

- Leader Team Broker informeaza ca asigurarile de sanatate pe care le ofera, la nivel național și internațional, acopera cheltuielile de diagnosticare, tratament și spitalizare, inclusiv in cazul diagnosticarii cu COVID-19, pana la declararea epidemiei de catre autoritatea competenta din Romania sau pandemiei…

- Vanzarile de alimente și produse neperisabile au crescut cu 30% in Romania in aceasta saptamana comparativ cu cea anterioara, din cauza panicii provocate de o posibila epidemie de coronavirus, arata reprezentanții marilor rețele comerciale din țara noastra.Acestea compara perioada cu cea de marile sarbatori.…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a explicat ca riscul ca italianul diagnosticat cu coronavirus sa fi fost contagios in perioada in care s-a aflat in Romania este foarte mic, avand in vedere ca boala s-a manifestat la doua zile dupa ce a plecat din țara.„Riscul…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a comentat posibilitatea ca epidemia de coronavirus care s-a declansat in China sa ajunga si in Romania. Astfel, Rafila crede ca riscul exista chiar daca acesta este redus.