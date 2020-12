"Primul bar liber de COVID" din Irlanda, situat in vestul acestei tari, se va redeschide joi seara, odata cu testarea clientilor pentru noul coronavirus in fata intrarii sale, informeaza DPA. Potrivit proprietarilor barului Eileen's Pub, situat in localitatea Aughamore, aflata la doua ore si jumatate de mers cu automobilul fata de Dublin, clientii vor trebui sa astepte mai intai "intr-o zona special amenajata" unde vor fi "testati pentru COVID-19 de un angajat specializat". Anuntand redeschiderea barului printr-un mesaj publicat marti pe Facebook, proprietarul acelui bar, Donal Byrne, afirma…