Stiri pe aceeasi tema

- Actorul a facut anunțul, luni, pe contul sau oficial de Twitter, potrivit publicației Variety. “În aceasta dimineața am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Ma simt bine, pâna acum nu am prezentat simptome, dar de când am aflat, am decis sa ma autoizolez",…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a adresat luni un cuvant de incurajare si speranta in contextul in care pe teritoriul Romaniei a fost decretata stare de urgenta in plina epidemie de coronavirus.Cuvantul a fost rostit de Patriarhul Daniel in Catedrala Patriarhala, iar preafericirea sa…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a dezmintit vineri pe retelele de socializare relatarile din presa locala care sustineau ca el este infectat cu coronavirus, relateaza AFP si EFE. El a fost testat pentru coronavirus dupa ce secretarul sau de presa, Fabio Wajngarten, a fost testat pozitiv pentru…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a dezmintit vineri pe retelele de socializare relatarile din presa locala care sustineau ca el este infectat cu coronavirus, relateaza AFP si EFE.El a fost testat pentru coronavirus dupa ce secretarul sau de presa, Fabio Wajngarten, a fost testat pozitiv…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a dezmintit vineri pe retelele de socializare relatarile din presa locala care sustineau ca el este infectat cu coronavirus, relateaza AFP si EFE. El a fost testat pentru coronavirus dupa ce secretarul sau de presa, Fabio Wajngarten, a fost testat…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, ar fi fost testat pozitiv pentru coronavirus, relateaza The Guardian, care citeaza presa locala. Bolsonaro s-a intalnit recent cu Donald Trump.Jair Bolsonaro ar fi infectat cu coronavirus. Informația nu a fost confirmata oficial inca, dar a fost anunțata de presa…

- Chelsea a anuntat ca atacantul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul sustine, vineri, ca s-a vindecat, dar trebuie sa ramana in izolare, potrivit news.ro."Urmez recomandarile medicilor si raman in izolare in aceasta saptamana. Sper sa ne revedem curand pe teren.…