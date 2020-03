Coronavirus: Preşedintele Portugaliei s-a băgat în carantină Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anuntat duminica aceasta ca intra de bunavoie in carantina, ca masura de precautie, suspendandu-si orice activitate publica in tara si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, potrivit unui comunicat dat publicitatii pe site-ul presedintiei, citat de AFP. El a motivat aceasta decizie neobisnuita explicand ca a fost in contact saptamana trecuta cu elevi ai unei scoli din nordul Portugaliei, inchisa intre timp dupa descoperirea unui caz de coronavirus. "Nici elevul internat in spital, nici clasa lui nu au participat la aceasta intalnire",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania! Este vorba despre o persoana din Gorj, care a intrat in contact cu cetațeanul italian.Cel mai probabil, gorjeanul va fi plasat in carantina și i se va face și lui traseul epidemiologic, pentru a vedea cu cine a intrat in contact. Citește…

- Autoritatile din judetul Vrancea nu au reusit nici pana la ora actuala sa identifice spatii destinate suspectilor de infectare cu coronavirus, desi se lauda ca sunt pregatite sa faca fata in orice moment unei situatii de urgenta.

- In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus, autoritațile din Argeș cu responsabilitați in gestionarea acestui tip de eveniment monitorizeaza permanent situația. Conform ultimei informari date de Prefectura Argeș, 5 argeșeni sunt in carantina…

- Spatiile pentru carantina sunt izolate de comunitati, sunt prevazute cu camere individuale, cu spatii sanitare, au toate facilitatile si utilitatile necesare pentru a asigura un trai decent timp de cateva saptamani.Conform sursei citate, Directia de Sanatate Publica va include toate persoanele care…

- Romania nu este pregatita pentru Coronavirus. La una dintre cele mai mari companii, care pastreaza medicamentele pentru o eventuala epidemie a unui virus in Romania, este stoc zero. Ministrul Sanatatii a declarat aseara in cadrul unei conferinte de presa ca se lucreaza la foc continuu pentru refacerea…

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie ”Victor Babes” din Timisoara a luat unele decizii in contextul imbolnavirilor cu coronavirus. Astfel, cursurile cu predare in limbile engleza si franceza se vor suspenda 14 zile.

- Un vas de croaziera cu peste 3700 de pasageri la bord a fost blocat și pus sub carantina de autoritațile japoneze din cauza noului coronavirus. Potrivit digi24.ro pe vas s-ar afla și 17 cetațeni romani.Romanii se afla in carantina alaturi de alți aproximativ 3.700 de oameni. Ei nu au voie…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in incercarea de a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza...