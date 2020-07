Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a "diluat" o lege care impunea purtarea mastii in spatiile publice pentru a stopa raspandirea noului coronavirus, potrivit Monitorului Oficial din aceasta tara din America Latina, citat sambata de dpa. Bolsonaro a aprobat legea privind purtarea de masca in…

- Masca obligatorie pe strada și in toate spațiile publice! Este masura aplicata pe fondul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, in mai multe regiuni din Turcia. Autoritațile spun ca numarul cazurilor de contagiune cu noul coronavirus a crescut odata cu relaxarea restrictiilor.

- De azi, 15 iunie, purtarea mastilor devine obligatorie in spatiile publice deschise. Anuntul a fost facut de premierul Ion Chicu. "Indemn toti cetatenii sa procure aceste masti si sa poarte atunci cand sunteti in spatiul public. Iar unitatile comerciale nu vor admite accesul cetatenilor fara masti exact…

- Dupa cum am mai scris, Comitetul Local pentru Situații de Urgența a hotarat ca de vineri, 1 mai 2020, pe raza orașului Cugir sa fie oligatorie purtarea maștilor de protecție in TOATE spațiile publice inchise și pe transportul in comun. Insa… se pare ca in cazul unor magazine alimentare din Cugir, acest…

- Ziarul Unirea Incepand de luni, 27 aprilie, purtarea maștilor de protecție in Blaj devine OBLIGATORIE. Nerespectarea obligativitații va fi sancționata cu amenda intre 100 și 500 lei Purtarea maștilor de protecție in spațiile publice inchise și in transportul in comun devine obligatorie incepand de luni,…

- Portul mastilor de protectie sau al fularelor, esarfelor si altor elemente de protectie care sa acopere gura si nasul in spatiile publice inchise si in transportul in comun va deveni obligatoriu la Blaj incepand de saptamana viitoare.

- In cursul acestei dimineți a fost modificat art. 4 din Hotararea Comitetului Local pentru Situații de Urgența Abrud din data de 07.04.2020. Vor fi afișate masurile in zona magazinelor, farmaciilor, spațiilor publice frecvent circulate de pe raza orașului. Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 2/2004…