Coronavirus: Preşedintele american afirmă că aproape jumătate dintre liderii planetei i-au solicitat ajutor Presedintele american Joe Biden a afirmat marti ca aproape jumatate dintre liderii planetei i-au solicitat vaccinuri anti-COVID-19 si a reiterat ca va acorda ajutor, ramanand insa evaziv in ceea ce priveste calendarul acestuia, informeaza AFP. "Toate tarile din lume se intorc spre noi", a explicat Biden in timpul unei discutii cu guvernatori in care se analiza evolutia campaniei de vaccinare in SUA. "Am 40% de lideri ai planetei care intreaba daca ii putem ajuta", a continuat el. "Vom incerca", a adaugat Biden, insa fara a avansa cifre sau vreun calendar, si declarand ca vrea sa acorde prioritate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

