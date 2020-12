Stiri pe aceeasi tema

- Premierul norvegian Erna Solberg a atentionat miercuri ca diferitele masuri pentru stavilirea pandemiei de coronavirus de tip nou ar putea ramane in vigoare pana de Pasti, in pofida faptului ca in curand ar urma sa inceapa campania de vaccinare, informeaza dpa.

- Pandemia de coronavirus a facut ca tot județul Ilfov sa intre in scenariul roșu pentru cel puțin 14 zile. Acest lucru aduce cu el impunerea unor noi masuri de prevenire a raspandirii noului coronavirus.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bihor a decis sambata instituirea unor restricții in cinci comune din județ in care rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de COVID a depașit 3 la mia de locuitori.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a stabilit, vineri, restricții in mai multe localitați din județul Suceava, din cauza creșterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus pe teritoriul acestora. Directorul Direcției de Sanatate Publica, dr. Dinu Sadean, a relevat o ...

- Noi restrictii pentru limitarea raspandirii noului coronavirus Foto: Catalin Radu. Autoritatile anunta noi restrictii în localitatile unde incidenta cazurilor de COVID-19 depaseste 1,5 la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta solicita…

- Mai multe masuri au fost instituite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj in municipiile Dej și Gherla din cauza creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus la peste 1,5 la mie...

- Ziarul Unirea Noi restricții vor fi introduse in Italia. Ce trebuie sa faca cei care calatoresc din Romania In Italia vor fi introduse noi restricții pe fondul pandemiei cu coronavirus, saptamana viitoare urmand ca Parlamentul sa dezbata propunerea premierului italian pentru prelungirea starii de urgența…