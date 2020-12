Premierul Benjamin Netanyahu a anuntat sambata o ofensiva de vaccinare impotriva COVID-19 prezentata drept "fara precedent in lume" ce vizeaza imunizarea unui sfert din populatia Israelului intr-o luna, transmite AFP. "In week-end am comunicat sefilor companiilor care ne furnizeaza vaccinurile ca obiectivul nostru este sa vaccinam 150.000 de oameni pe zi incepand de saptamana viitoare, ceea ce ar fi un record mondial", a spus Netanyahu intr-un comunicat de presa. Pentru a realiza insa acest obiectiv ambitios, statul evreu depinde de rata de livrare a celor 14 milioane de doze comandate de la laboratoarele…